RLB vertraut auf Expertise einer Welser IT-Firma

Der Auftrag umfasst die automatisierte Produktion von Publikationen und Drucksorten bis hin zur Ausspielung von Inhalten auf den jeweiligen Social-Media-Plattformen. "Wir stießen bei Premedia auf großes Verständnis für die Komplexität und die Vernetztheit unserer Prozesse", betont RLB-Marketingleiter Bernhard Marckhgott. Der IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Wels ist in 15 Ländern tätig und beschäftigt an zwei Standorten in Österreich rund 100 Mitarbeiter. Das Unternehmen setzt auf zwei Standbeine: Marketingtechnologie und Marketingservices. Zu den Großkunden zählen Rosenbauer, Trodat, Wüstenrot und die XXX-Lutz-Gruppe. An der Spitze des 1985 gegründeten IT-Dienstleisters steht Wolfgang Erlebach.

