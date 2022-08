Ringen um Radweg in Holzhausen dauert an

Die Errichtung eines Geh- und Radweges zum Bahnhof Marchtrenk ist seit langem Thema in Holzhausen – zwölf Jahre, schätzt Bürgermeister Andreas Ströbitzer (VP), der seit vergangenem Herbst in Amt und Würden ist. "Ich habe dieses Projekt also von meinem Vorgänger übernommen, stehe aber voll und ganz dahinter", sagt er.