Riesiger Schatz von drei Millionen alten Fotos

Es ist ein riesiger Fundus von drei Millionen alten Fotos und Negativen aus mehr als 200 oberösterreichischen Gemeinden, den die Mitglieder von zwei Kulturvereinen aus Waizenkirchen und Neukirchen hüten. Fast 600.000 Aufnahmen sind mittlerweile digitalisiert und für alle Interessierten auf den Webseiten von nostalgiebild.at kostenlos zugänglich. Die Fotos stammen aus den Nachlässen von Fotografen aus Waizenkirchen und Gallspach, die aufgekauft wurden, von Hobbyfotografen und Privaten.

Im Vorjahr kam der gesamte Nachlass des Fotografen Alois Humer aus Lenzing dazu. "Das waren 1,5 Millionen Negative, die wir mit drei Autos und zwei Anhängern transportiert haben", erzählt der Neukirchner Historiker Thomas Scheuringer, Obmann des Vereins "Kultur und Kunst". Mitgenommen wurden auch die Geschäftsbücher. "Dadurch wissen wir, wann und wo die Fotos aufgenommen wurde und wer die Auftraggeber waren", erklärt Scheuringer.

Bisher lag der Schwerpunkt auf den Bezirken Grieskirchen, Schärding, Rohrbach und Eferding, bereits seit 2016 werden Bilder systematisch gescannt. Rund zehn ehrenamtliche Mitglieder der Vereine "Kultur und Kunst" aus Neukirchen und "Heimat und Kulturwerk Waizenkirchen" kümmern sich darum. Nun kann das Archiv sukzessive mit Fotoschätzen aus dem südlichen Oberösterreich ergänzt werden.

Alltagsszenen und Porträts

Die Bilder zeigen das Leben in Oberösterreich in vergangenen Zeiten. Viele Bilder entstanden bei öffentlichen Veranstaltungen wie Kirtagen oder religiösen Festen wie Primizen. Auch viele Alltagszenen sind dokumentiert, wie der wenig vergnügliche Besuch beim Zahnarzt oder Szenen, die die harte Arbeit in der Landwirtschaft zeigen, als es noch keine Maschinen gab. Zu finden sind auch viele Porträts und Aufnahmen von privaten Ereignissen in Familien, aber auch Schul- und Werbefotografien, Ansichtskarten und Dokumente.

Totenbilder im Netz

Nach einer Idee von Siegfried Fleck, Obmann des Heimat- und Kulturwerks in Waizenkirchen, gibt es seit dem Vorjahr auch bereits Tausende Totenbilder online. "Es kamen immer wieder Leute zu uns, die uns gefragt haben, ob wir noch Totenbilder von ihren Verwandten haben, nun kann man sich diese auf der Homepage herunterladen. Viele haben ja schon eine digitale Familienchronik, wo sie das Totenbild dann verwenden können", sagt Fleck. Oft werde auch im Freundes- oder Familienkreis gerätselt, in welchem Jahr eine Person verstorben sei. Jetzt genügt die Eingabe des Namens und man erhält die Antwort.

Die Negative lagern zu einem großen Teil in feuerfesten Schränken im Schloss Weidenholz in Waizenkirchen. Nostalgiebild.at wird neben Privatpersonen auch von Vereinen und Gemeinden, etwa für Heimatbücher, genutzt. "Ich traue mir schon zu sagen, dass unser Archiv das größte Archiv in Oberösterreich ist, das auf Vereinsbasis aufgebaut wurde, um nicht zu sagen fast österreichweit", sagt Siegfried Fleck.

