Richter Pharma schafft Platz für Expansion in Wels

Die Richter Pharma AG stellt die Weichen für weiteres Wachstum in Wels: Am neuen Logistik-Standort in der Jasminstraße, dessen offizielle Eröffnung vergangenen Freitag gefeiert wurde, hat das Familienunternehmen ein angrenzendes 10.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Dies gaben Firmenchef Roland Huemer und Eigentümer Florian Fritsch bei der Bilanzpräsentation bekannt.

"Das ist die Basis für unsere Weiterentwicklung. Es handelt sich um eine Fläche, die schon versiegelt ist, wir müssen also nicht auf die grüne Wiese bauen", sagte Fritsch. Derzeit umfasst das Logistikzentrum der Firmentochter Pharma Logistik Austria eine Gesamtfläche von 17.000 Quadratmeter und soll, wie berichtet, eines Tages die Firmenzentrale bilden.

Vierfache Lagerkapazität

Mit 10.000 Paletten-Stellplätzen habe sich die Lagerkapazität in Wels im Vergleich zu früher vervierfacht, betonte Huemer. Die Übersiedelung der rund 3500 Paletten vom Standort in der Durisolstraße sei reibungslos verlaufen. "Die Versorgung ist keine Minute stillgestanden", sagte der Firmenchef. In der Jasminstraße arbeiten rund 50 Beschäftigte. Eine Photovoltaik-Anlage deckt etwa die Hälfte des Strombedarfs der gesamten Anlage.

Richter Pharma betreibt neben dem Logistikstandort in der Jasminstraße und der Unternehmenszentrale in der Maria-Theresia-Straße auch Standorte in der Feldgasse und in der Durisolstraße. Mittelfristig werde man Großhandel und Logistik wohl vereinen, kündigte Fritsch an. "Die Bestrebungen der Stadt, in der Feldgasse städtebaulich etwas zu verändern, sind bekannt." Die Produktion werde hingegen "sicher noch für die nächsten zehn Jahre in der Durisolstraße bleiben", sagte Fritsch. Dort gebe es durch den neuen Standort in der Jasminstraße freie Kapazitäten. (rom)

