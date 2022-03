Rheuma-Spezialist stärkt Versorgung

GRIESKIRCHEN. Von Wien zurück in seinen Heimatbezirk Grieskirchen kehrt der Arzt und Rheumaspezialist Gregor Öberseder. "Mein Hauptantrieb für die Rückkehr ist, dass ich für die rheumatologische Versorgung meiner Region etwas beitragen möchte. Ich werde auch Fachvorträge für Ärzte halten", kündigt der 37-jährige Mediziner an.

In der Versorgung von Rheumapatienten sieht der Arzt Aufholbedarf, vor allem in den Bezirken Grieskirchen und Eferding. Er wird als Wahlarzt für Innere Medizin und Rheumatologie in der Ordination Schmerzfrei in Grieskirchen und im Gesundheitszentrum Lebensraum in Neumarkt für seine Patienten da sein. Starten wird er nach den Osterfeiertagen.

Erfahrung im Ausland

Derzeit ist der gebürtige Grieskirchner noch als Oberarzt an der Rheumatologischen und Osteologischen Abteilung Klinik Favoriten/Wien tätig. Erfahrungen sammelte der an der Universität Innsbruck promovierte Mediziner unter anderem in den USA an der Universitätsklink Philadelphia, im Klinikum Passau, im Universitätsklinikum St. Pölten und in einer Gruppenpraxis in Wien.

Wissenschaftlich tätig

Zusätzlich engagiert sich der Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie wissenschaftlich in der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie.

Der heimatverbundene Grieskirchner wird sowohl Patienten mit allgemein internistischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Cholesterin, Herz-Darm-Nierenerkrankungen etc., als auch Patienten mit rheumatischen Erkrankungen, wie Rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew, Schuppenflechtsarthritis, Muskelrheuma und Osteoporose betreuen.

Außerdem wird er an einem oberösterreichischen Rehazentrum tätig sein.

Zusätzliche Infos und Terminvereinbarungen auf der Homepage unter: ihr-rheumaspezialist.at