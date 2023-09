Rettermesse in Wels: Die ganze Welt der Einsatzorganisationen

Mehr als 220 Aussteller bieten einen Einblick in die Welt der Einsatzorganisationen

Oberösterreichs Einsatzorganisationen beweisen immer wieder ihre Leistungsfähigkeit: Bei Unwettern, Überschwemmungen, Unfällen und anderen Krisensituationen sind sie einzeln und in Zusammenarbeit verlässlich für die Bevölkerung da. Von 21. bis 23. September kommen sie zur Rettermesse, der österreichischen Leitmesse für Einsatzorganisationen, in der Messe Wels zusammen.

In der Halle 20 und im großzügigen Freigelände präsentieren die Einsatzkräfte sowie Experten und Wirtschaftsbetriebe Neuerungen und Innovationen. Zahlreiche Unternehmen zeigen neue Fahrzeuge und Geräte auf dem aktuellsten Stand der Technik. Der tschechische Nutzfahrzeughersteller Tatra präsentiert erstmals in Europa das "TLF Waldbrand". Mit diesem neuen Fahrzeugtyp reagiert das Unternehmen auf die Waldbrände in Europa während der vergangenen Monate.

Praktische Roboter-Vorführung

Den Einsatzorganisationen präsentieren die Unternehmen Lösungen für aktuelle Neuerungen in der Einsatztechnik. So liegt einer der Schwerpunkte auf dem Thema "Robotik". Robotersysteme können die Sicherheit für Einsatzkräfte erhöhen, indem sie direkt im Gefahrenbereich arbeiten oder das Lagebild in unübersichtlichen Situationen verbessern. Im Freigelände wird zum Beispiel der Einsatzroboter "Wolf R1" der Firmen Alpha Robotics und Magirus Lohr bei einer praktischen Vorführung gezeigt. Ebenso zu sehen wird "DRILL-X" sein: Das "Bohrlöschgerät" kann für die Bekämpfung schwer zugänglicher Brände eingesetzt werden.

Ein zweiter Schwerpunkt sind Drohnen, die in einer eigenen "Flight Zone" in der Messehalle 20 zu sehen sein werden. Über eine Videoleinwand können die Besucher auch den Drohnenpiloten beobachten, um sich einen Eindruck von der Einsatzsituation zu machen. Im Freigelände gibt es einen ganztägigen Drohnen-Flugbetrieb, bei dem Piloten des Oberösterreichischen Roten Kreuzes und der Polizei alle Fragen beantworten. Auch der Österreichische Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV) klärt die Besucher zu Lösch- und Aufklärungsdrohnen, aber auch rechtlichen Aspekten zum Thema auf.

Demonstrationen auf der Traun

Auch sonst warten zahlreiche Neuerungen auf die Besucher, zum Beispiel eine Notfall-Rettungsbox für Säuglinge, vereinfachte Tragesysteme für Schläuche und leistungsstarke Tablets für die digitale Einsatzunterstützung. Auf der nahen Traun führt sogar die Oberösterreichische Wasserrettung Demonstrationen durch.

Parallel zur Messe findet der Bundesfeuerwehrtag am 23. September statt. 100 Spitzenfunktionäre aus ganz Österreich treffen dort zusammen. Knapp 1000 Entscheider aus dem ganzen Bundesland treffen schon am 22. September für den Landesfeuerwehrtag des Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes zusammen.

Freiwilligentag am Samstag

Am Samstag findet eine Leistungsschau der Oberösterreichischen Einsatzorganisationen statt. Am "Tag des Ehrenamts" können sich Interessierte einen Eindruck vom Dienst bei einer Blaulichtorganisation holen. Neben den Freiwilligen-Organisationen sind auch professionelle Helfer wie die Berufsfeuerwehr Linz, das Bundesheer oder die Polizei mit eigenen Ständen vertreten.

Alle Informationen, Programmhighlights und ein Ausstellerverzeichnis der Retter gibt es hier.

