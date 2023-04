"Respekt und Toleranz": Fest für die Vielfalt in Wels

Die Welser Vereine stellen die kulturelle Vielfalt in den Fokus.

Unter der Leitung der Volkshilfe Wels-Kirchdorf haben sie für die Veranstaltungsreihe "Respekt und Toleranz" insgesamt 34 Veranstaltungen organisiert, die ab heute bis Ende Juni stattfinden. "Wir wollen Wels zu einer Stadt der Begegnungen machen und das Zusammenleben in der Bevölkerung fördern", sagt Johann Reindl-Schweighofer, Vorsitzender der Volkshilfe.

Das Themenspektrum reicht von der Unterhaltung bis zum Politischen: Zum Auftakt veranstaltet die Volkshilfe gemeinsam mit dem Medienkulturhaus heute ab 20 Uhr eine Diskussionsrunde zu "Solidarität mit den Menschen im Iran", da der Schwerpunkt heuer auf der dortigen Protestbewegung liegt. Die Welser Antifa gedenkt ab 18.30 Uhr der Todesmärsche vom Konzentrationslager Mauthausen nach Gunskirchen.

Als Kontrastprogramm veranstaltet zum Beispiel der Snooker Club Wels ab 26. April jeden Mittwoch ein Schnuppertraining samt Regelkunde für Anfänger. Die Brauchtumspflege wird am 30. April bei der Maibaumfeier samt Gottesdienst in der Pfarre St. Franziskus hochgehalten. Auch die migrantischen Vereine sind vertreten: Die serbischen, kroatischen, bosnischen und albanischen Kulturvereine veranstalten Tage der offenen Tür. Der kroatische Kulturverein lädt am 10. Mai zu einem Tanzabend ein.

Die zahlreichen gemeinnützigen Organisationen in der Stadt geben einen Einblick in ihre Arbeit: Heute von 14 bis 16 Uhr findet ein Tag der offenen Tür bei der Welser Lerntafel statt, die Schüler beim Lernen unterstützt. Das Freiwilligenzentrum berät Freiwillige und solche, die es werden wollen, am 26. April.

"Miteinander-Flashmob"

Highlight ist der "Miteinander-Flashmob" am Samstag, 13. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr. Zahlreiche Vereine von der Eisenbahnermusik Wels bis zu einer iranischen Band bringen Musik und Tanz in die Welser Innenstadt.

Abgerundet wird das Programm der Veranstaltungsreihe, die vom Land Oberösterreich, der Stadt Wels und der eww unterstützt wird, mit zahlreichen Kulturveranstaltungen – zum Beispiel im Programmkino, im Treffpunkt Mensch und Arbeit und im Alten Schlachthof.

Das gesamte Programm finden Sie online auf der Website volkshilfe-ooe.at/respekttoleranz2023/

