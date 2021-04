Resolution zum Bleiberecht von Kindern

Das Kindeswohl soll in allen Phasen des Asylverfahrens und insbesondere in Fällen des humanitären Bleiberechts vorrangig berücksichtigt werden, damit unmenschliche Abschiebungen vermieden werden können. Auch die Gemeinden sollen in die Entscheidung eingebunden werden.

