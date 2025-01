Resolution für Lkw-Fahrverbot in Weißkirchen abgelehnt

Eine Abfuhr erteilte die Verkehrsabteilung beim Land OÖ der Resolution aus Weißkirchen für ein LKW-Fahrverbot im Ort. Seit Jahren leiden Bewohnerinnen und Bewohner unter dem Lkw-Verkehr, befeuert durch das Postverteilerzentrum in Allhaming. Der Ärger darüber gipfelte vor einigen Jahren sogar in Straßenblockaden, es folgte ein Lkw-Nachtfahrverbot im Jahr 2018, an das sich viele aber nicht halten.

Nun wollte die Gemeinde ein Lkw-Fahrverbot (ausgenommen regionaler Zielverkehr) vom Kreisverkehr beim Spar bis zur Ortsausfahrt (Abzweigung Richtung Eggendorf). Nach Prüfung kommt das Land allerdings zum Schluss, dass die jährlichen Verkehrssteigerungen auf der L534 den durchschnittlichen jährlichen Steigerungsraten im Landesstraßennetz entsprechen würden und ein Lkw-Fahrverbot nicht begründet werden könne.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger