Mitte der 20er Jahre wurde Resch und Frisch als Bäckerei in der Welser Pernau gegründet. In den 50ern wurde der Platz knapp, sodass ein Neubau für das florierende Unternehmen errichtet wurde. In den Jahren darauf folgten – im Gleichschritt mit der Expansion – zahlreiche Zu- und Umbauten. "Das sieht man der Fassade jetzt ein bisschen an", sagt Verkaufsleiterin Sabine Schgör.