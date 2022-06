Rekordfrequenz in Welser Innenstadt: Gezielte Belebung macht sich bezahlt

Seit Einführung der modernen Zählung vor acht Jahren gab es in der Welser Innenstadt noch nie so viele Besucher. Über 550.000 Frequenzmesspunkte wurden im Monat Mai in der Welser Fußgängerzone registriert. Ein historisches Hoch, das durch mehrere Maßnahmen begünstigt wurde, an denen seit Jahren im Stadtzentrum gearbeitet wird.