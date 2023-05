Rekorde fielen beim 50. Swimcity Meeting

Insgesamt waren am Samstag und Sonntag 46 Vereine aus sieben Nationen mit 689 Aktiven im Welldorado dabei. Angefeuert wurden die Schwimmer unter anderem von Mirna Jukic, die 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking über 100 Meter Brust Dritte wurde und am Samstagabend die Jubiläumsgala moderierte.

Auch einige Rekorde wurden geknackt, Julia Titze von der SG Stadtwerke München schwamm in 0:32,39 über 50 Meter Brust einen neuen Meetingrekord. So wie Stefano Razeto vom Schwimmteam Erzgebirge, der über 50 Meter Freistil (0:22,93) und 50 Meter Schmetterling (0:24,70) zwei neue Meetingrekorde aufstellen konnte. Jeweils Zweiter wurde hier Lukas Edl vom Veranstalter Welser Turnverein. Der 16-Jährige entschied aber das 50-Meter-Brust-Finale für sich. Außerdem war er Tagesschnellster über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil. Wie berichtet, hat sich Edl vor Kurzem für die Jugend-WM qualifiziert. Zwei Tagessiege feierte auch WTV-Schwimmer Alexander Jaksche, der das Finale über 50 Meter Rücken gewann und auch über die 100-Meter-Distanz erfolgreich blieb. Der Pichler Viktor Kopf dominierte in der Jugendklasse über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil. Weitere Medaillen für den WTV eroberten Thibault Celedin, Mario Edl, Paul Hufschmidt, Stefan Mayr-Huber, Paul Neubauer und zwei 4x50-Meter-WTV-Freistilstaffeln.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper