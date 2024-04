Rekord-Investment: eww Gruppe übersiedelt um 50 Millionen Euro

Der Welser Energieversorger eww gibt Gas – allerdings nur beim Wachstum, während der fossile Energieträger in der Fernwärme-Produktion weitgehend ausgesorgt hat. "Im heurigen Winter betrug der Gasanteil an der Fernwärme nur noch drei Prozent. Das ist historisch niedrig", betonte Vorstand Florian Niedersüß bei der gestrigen Präsentation des neuen eww-Standortkonzeptes.

Dieses sieht bei einem Gesamtinvestment von 50 Millionen Euro nicht nur die bloße Übersiedlung der eww-Zentrale in die Linzer Straße 275 vor. Rund um die frühere FMT, heute Christof Industries, soll ein neues Headquarter mit Büro-, Produktions- und Lagerflächen für mehr als 700 Mitarbeiter entstehen. Um die Ausbaupläne einschließlich eines mehrgeschoßigen Parkhauses abzusichern, wird das bestehende Areal, rund 4,1 Hektar Grundfläche, um 1,7 Hektar erweitert.

Das ehemalige Fernheizkraftwerk in der Durisolstraße bleibt im Gebäudebestand. Als Netz- und Technikzentrum bekommt es eine neue Ausrichtung. "Die Durisolstraße ist unser Herz für höchste Versorgungssicherheit", betonte eww-Technikvorstand Wolfgang Nöstlinger.

Am alten Standort verbleibt auch das Fuhrparkmanagement in der Wiesenstraße mit Werkstatt und Tankstelle. Dort wird das frei werdende Gelände künftig von der Fachhochschule genutzt. In der Wiesenstraße wird sich auch Christof Industries ansiedeln, deren Mietvertrag in der Linzer Straße demnächst ausläuft. Kunden werden wie bisher an der Adresse Pfarrgasse 1 beraten. Das alte Kirchenschiff gehört nun der eww.

Vorstände mit Aufsichtsratschef: Niedersüß (v. l.), Rabl, Nöstlinger Bild: Maringer

Unter der Doppelspitze Niedersüß/Nöstlinger ist die eww Gruppe massiv gewachsen. Seit 2002 hat sich der Umsatz vervierfacht (von 100 auf 430 Millionen Euro), der Personalstand ist mit mehr als 800 Mitarbeitern doppelt so hoch wie noch vor zwei Jahrzehnten.

Das Wachstum ist ökologisch etikettiert: Die Welser Fernwärme-Offensive mit Energie aus der Welser Müllverbrennung, die Effizienzsteigerung der Wasserkraft (Neubau Kraftwerk Traunleiten) und der Boom bei der Photovoltaik mit 1000 neuen PV-Projekten allein im Vorjahr schaffen den Spielraum für Investments. Für den Ausbau der technischen Infrastruktur (Strom, Fernwärme, E-Mobilität) nehmen die eww pro Jahr 50 Millionen Euro in die Hand.

Der alte Gebäudebestand mit der Zentrale Alois-Auer-Straße soll vermietet werden. Die Objekte werden der FH für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Auch Start-ups sollen dort einziehen. Die Alois-Auer-Straße sei die Welser Tabakfabrik, sagte Bürgermeister und eww-Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Rabl.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper