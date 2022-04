Reitelite in Stadl-Paura

Mit einem Osterprogramm und fünf Turnierveranstaltungen wird im Stadlinger Pferdezentrum das erstes Halbjahr der diesjährigen Reitsportsaison bestritten. Zunächst wird am 9. und 10. April (jeweils 10 bis 17 Uhr) zu einem Kunsthandwerksmarkt geladen. Für Besucher wird viel geboten: Kutschenfahren, Ponyreiten für Kinder und der "Tag der Kavallerie" am Sonntag mit Reitern in historischen Uniformen, Mounted Games (Agility mit Pferden), Kasperltheater und Stallführungen.

Alle Facetten des Reitsports

Von 14. bis 17. April steht der Dressursport im Mittelpunkt. Bis zur Vier-Sterne-Kategorie reicht die Prüfungspalette. Ein hochwertiges Starterfeld wird erwartet.

Nach mehr als zehn Jahren steigt in Stadl-Paura von 21. bis 24. April wieder ein CSI-Springreiten, das auch zur Upper Austria Tour zählt.

Von 12. bis 15. Mai steht ein großes Turnier der Einspänner auf dem Programm. Den internationale Fahrbewerb absolvieren WM-Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weiter geht es am 26. und 29. Mai, wo ein paralympisches Inklusionsturnier in Zusammenarbeit mit der "Pferd Wels" stattfindet. Zu Pfingsten von 3. bis 6. Juni kann man schließlich die Voltigier-Stars bei einem Bewerb um den Nationenpreis bewundern.