Reise mit der ganzen Familie zur Schule in Ghana

Verena Rösslhumer-Gyan ist derzeit in Ghana, um dort ihr vor zehn Jahren ins Leben gerufene Schulprojekt "Chance for Ghana" zu unterstützen. Mitgereist sind ihr ghanaischer Mann Kwaku Gyan und die beiden gemeinsamen Kinder Cedric und Kelly. Die Entscheidung sei keine leichte gewesen, betont die Puppingerin. "Ich hatte viele schlaflose Nächte, einerseits wegen der Coronakrise, die ich nicht auf die leichte Schulter nehme und die die Reise auch erschwert hat und andererseits weil ich die Bedürfnisse und Sicherheit unserer Tochter und unseres Sohnes natürlich berücksichtigen musste", sagt Verena Rösslhumer-Gyan.

Die erste Woche sei vor allem für sie eine große Herausforderung gewesen, obwohl sie bereits vor der Geburt ihrer Kinder Jahre in Ghana gelebt hatte. Der fehlende Strom, kein fließendes Wasser und zu scharfes Essen für die Kinder machten den Start Mitte April schwierig. Mittlerweile hat sich die Familie aber eingelebt.

Der Unterricht an der Bright Star International School wurde vor fast zehn Jahren unter ihrer Leitung und ihres späteren Ehemannes gestartet. Mittlerweile umfasst die Schule einen Kindergarten, eine Primary School und Junior High School. Die rund 350 Schülerinnen und Schüler können ihre gesamte Grundschulausbildung an der Bright Star International School absolvieren. "Die Schule läuft sehr gut und selbstständig, aber ein Projektbesuch vor Ort war wichtig, um nicht nur per täglichen WhatsApp-Nachrichten zu kommunizieren, sondern persönlich mit dem Schulteam an Verbesserungen zu arbeiten", betont Rösslhumer-Gyan, die mit ihrer Familie bis Ende Juli bleiben möchte.

Besonders wichtig ist der Puppingerin die Ausbildung und Unterstützung von Frauen und Mädchen. In einem neuen Projekt und Workshop geht es um "die besonderen Tage im Monat" der Schülerinnen. Wenn sie ihre Periode haben, bleiben die Mädchen oft zu Hause, gehen nicht zur Schule und machen beim Sport nicht mit. "Ich finde es wichtig, dass wir die Mädels mit Hygieneprodukten unterstützen, damit sie monatlich nicht an ihren besonderen Tagen eingeschränkt sind", sagt Rösslhumer-Gyan, die an die Schülerinnen Tampons verteilt. (krai)

Wer die Schulprojekte der Puppingerin unterstützen möchte: Chance for Ghana IBAN: AT07 3418 0800 0194 0402