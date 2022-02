Reifenplatzer: Frau stürzte mit Traktor über Böschung

Die Frau war am Sonntagnachmittag mit ihrem Traktor auf der Stockhamer Gemeindestraße in Richtung Eberstalzell unterwegs und musste wegen eines entgegenkommenden Autos nach rechts auf das Bankett ausweichen. Dabei platzte der rechte Vorderreifen des Traktors und das Fahrzeug fuhr über eine abschüssige Wiese, bevor es sich in einem Baumstumpf verfing und seitlich umkippte.

Die 61-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurde in das Klinikum nach Wels gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Für die Bergungsarbeiten rückten die Feuerwehren Steinerkirchen und Fischlham an.