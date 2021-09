Die Linzer Künstlerin Renate Mayrhofer zeigt im Wimmer Medienhaus (Stadtplatz 41) unter dem Titel "Reich an Glücktum" Skulpturen aus Stein, Bronze und Keramik sowie Aktbilder und Stillleben. "Der Mensch in all seinen Facetten ist das Thema meiner Arbeiten. Diese entstehen aus der Notwendigkeit, meine Beobachtungen, Empfindungen und Gedanken auszudrücken", sagt die Mal- und Gestaltungstherapeutin. Die Eröffnung findet am Mittwoch, 15. September, um 19.30 Uhr statt. Zu sehen ist die Ausstellung bis 16. Oktober zu den Geschäftszeiten, Infos unter Tel. 0664-54 33 144.