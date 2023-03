Reha-Geld für Frau mit Long Covid erstritten

35.000 Euro war eine Bäckerei in Wels einem Mitarbeiter aus dem Bezirk Grieskirchen schuldig geblieben, nachdem das Unternehmen ihn im Krankenstand gekündigt hatte. Der Mann, der 19 Jahre lang für die Bäckerei tätig war, wandte sich an die Arbeiterkammer Grieskirchen, die mit Erfolg intervenierte und die ausständigen Zahlungen erstritt.

In einem weiteren Fall konnte für eine Frau, die an Long Covid leidet und Krebs hat, die Pensionsversicherungsanstalt zur Zahlung des Reha-Geldes verpflichtet werden. Die Angestellte im medizinischen Bereich erkrankte an Long Covid und konnte ihre Arbeit nicht mehr ausüben. Um nach Ablauf des Zeitraums, in dem Krankengeld bezahlt wird, weiterhin abgesichert zu bleiben, stellte sie bei der PVA einen Antrag auf Berufsunfähigkeitspension. Während diese den Antrag prüfte, erkrankte die Frau auch noch an Krebs. Obwohl sie dies der PVA mitteilte, lehnte diese sowohl die Berufsunfähigkeitspension als auch die Auszahlung von befristetem Reha-Geld ab. Die AK klagte gegen diesen Bescheid. Mit Erfolg: Dank eines neuen Gutachtens, das die (vorübergehende) Arbeitsunfähigkeit der Frau bescheinigte, verpflichtete das Gericht die PVA zur Zahlung des Reha-Geldes – rückwirkend ab Antragstellung.

Das sind zwei exemplarische Fälle, bei denen die AK Grieskirchen im Vorjahr Arbeitnehmer unterstützte und ihnen zu ihrem Recht verhalf.

Im vergangenen Jahr wandten sich Rat- und Hilfesuchende 3721 Mal persönlich, telefonisch oder per Mail an die AK Grieskirchen.

40 Fälle vor Gericht

Außergerichtlich haben die Mitarbeiter im Vorjahr in 64 Fällen 249.713 Euro an vorenthaltenem Entgelt hereingebracht. Manche Arbeitgeber lassen es aber sogar auf einen Streit vor Gericht ankommen. Die AK Grieskirchen musste in 40 Fällen für ihre Mitglieder vor das Arbeitsgericht gehen. Dabei hat sie 85.837 Euro erkämpft.

Von den 104 Fällen stammt die überwiegende Mehrheit (89 Fälle) aus Betrieben ohne Betriebsrat.

