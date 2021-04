Regionalmanagement Wels mit neuer Leiterin

Die Regionalmanagerin bringt internationale Erfahrung mit. Nach dem Studium der Raumplanung und Geographie arbeitete sie zunächst als Assistentin an der Akademie der Wissenschaft und ging dann nach Zürich, wo sie als Planerin im Fachbereich Raum und Verkehr und als Projektleiterin an der Fachhochschule tätig war. Rapberger wird die Gemeinden in der Region bei der Umsetzung von Regionalentwicklungsprojekten begleiten und über Förderangebote von EU, Bund und Land informieren. "Mit Sybille Rapberger haben wir eine erfahrene Managerin für Regionalentwicklung gewonnen", sagt RMOÖ-Geschäftsführer Markus Brandstetter.

