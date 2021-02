In gewöhnlichen Jahren befänden sich die Fußballklubs WSC Hertha und FC Wels mitten in der sportlichen Aufbauzeit für die Frühjahrsmeisterschaft in der Regionalliga Mitte. Wegen der aktuellen Corona-Regelung ist – wie für alle anderen Amateurfußballer – ein reguläres Training nicht möglich. Erlaubt wäre laut jüngster Verordnung des Gesundheitsministeriums nur ein Individualtraining, an dem ein Trainer und ein Spieler teilnehmen.