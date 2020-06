Region Wels zählt zu den Gewinnern im Land

Wie attraktiv und wettbewerbsfähig sind Österreichs Bezirke? Die Linzer Beratungsfirma Pöchhacker Innovation Consulting hat zum dritten Mal ein "Zukunftsranking" erstellt. Unter den Top Ten aller 94 Bezirke in Oberösterreich finden sich Wels auf Platz sechs (im Vorjahr: Rang neun) und Wels-Land auf Platz sieben (Rang acht 2019). Das Ranking wurde auf Basis von 18 Indikatoren in vier Bereichen – Demografie, Arbeitsmarkt, Wirtschaft & Innovation und Lebensqualität – erstellt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in den Daten noch nicht abgebildet.

Wels schneidet vor allem bei der Standortstärke, der niedrigen Pro-Kopf-Verschuldung mit 430 Euro pro Einwohner (zweitniedrigster Schuldenstand aller Bezirke) und der demografischen Entwicklung gut ab. Weiters verfügt Wels mit 2,97 Arztpraxen je 1000 Einwohner über eine überdurchschnittlich gute ärztliche Versorgung.

Den besten Ergebniswert erzielt Wels in der Kategorie der demografischen Entwicklung. Hier zählt die Stadt bei allen Indikatoren zu den besten Bezirken landesweit und belegt Rang zwei nach Krems an der Donau (NÖ). Wels punktet hier vor allem mit einer hohen Geburtenrate sowie einem der höchsten Anteile junger Erwachsener (19,62 Prozent) an der Gesamtbevölkerung. In der 62.000-Einwohner-Stadt hat sich der Anteil junger Erwachsener in den vergangenen Jahren noch einmal gesteigert.

Bei Unternehmensgründungen, aber auch bei der Frauenerwerbsquote sowie der Arbeitslosenquote hat Wels noch Potenzial nach oben.

Hohe Frauenerwerbsquote

Wels-Land schneidet am besten beim Demografie-Ranking (Platz 6, Geburtenrate: 1,71 Kinder/Frau) ab. Außerdem hat der Bezirk mit 77,29 Prozent die dritthöchste Frauenerwerbsquote österreichweit und verfügt mit 13,13 Prozent über überdurchschnittlich viele Beschäftigte im High-Tech-Sektor.