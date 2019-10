Region Wels: Hohe Produktivität und unterdurchschnittliche Einkommen

Die Region Wels zeichnet sich durch eine überdurchschnittlich hohe Erwerbsquote aus. Mit 80,5 Prozent liegt der Anteil der Beschäftigten an der Gesamtbevölkerung deutlich über dem Landesdurchschnitt. Die hohe Produktivität macht sich bei den Einkommen nicht bemerkbar.

Die Arbeiterkammer analysierte Jahresabschlüsse von 83 heimischen Firmen. Dabei errechnete sie für die Stadt Wels eine Pro-Kopf-Wertschöpfung von fast 79.000 Euro. Zieht man davon die durchschnittlichen Personalkosten ab, bleiben den Unternehmen noch immer 21.000 Euro. Mit einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen pro Monat von 2312 Euro (2250 Euro in Wels-Land) bleiben die Arbeitnehmer hinter denen von Steyr und Linz zurück.

Das Minus basiere auf dem hohen Anteil an schlechter bezahlten Handels- und Logistikberufen, während in Steyr und Linz die Industrie den Ton angibt, betont AK-Präsident Johann Kalliauer.

Am besten steigen die männlichen Angestellten in Wels-Land mit mittleren Bruttogehältern von 3691 Euro aus. Arbeiterinnen in der Stadt Wels bekommen im Mittel nur 1548 Euro brutto bezahlt. Quer über alle Beschäftigtenformen, Branchen und Berufe hinweg bekommen die Arbeitnehmer in Wels-Land 2250 Euro. Mit 2312 Euro liegt die Stadt etwas höher. Der Oberösterreich-Median beträgt 2350 Euro.

AK fordert höhere Löhne

Österreichweit sei die Produktivität in den vergangenen 20 Jahren laut Kalliauer doppelt so stark gestiegen wie die von den Unternehmen bezahlten Arbeitskosten. Die AK fordert kräftige Lohn- und Gehaltserhöhungen, die Rücknahme der gesetzlichen Arbeitszeitverlängerung, die Senkung der Lohnsteuer und die Umwandlung der Pendlerpauschale in eine kilometerabhängige Direktzahlung.