Reger Andrang bei der Tafel OÖ und Rotkreuz-Märkten auch im Sommer

Keine Sommerpause in den Sozialmärkten

Nach einer kleinen Hitzepause am gestrigen Tag nähern sich die Temperaturen ab heute wieder der 30-Grad-Marke. Ein erfrischendes Getränk wirkt jetzt oft Wunder – auch für die Kunden der verschiedenen Sozialmärkte in der Region, die dort vergünstigt Lebensmittel einkaufen können. "Sirup, Säfte und Mineralwasser sind bei uns aber eigentlich immer sehr beliebt", sagt Karin Korntner, die für die Koordination der Rotkreuz-Märkte in Grieskirchen und Peuerbach verantwortlich ist.

Generell würden derzeit viele Kunden kommen, erzählt die Rotkreuz-Mitarbeiterin: "Insbesondere in den letzten drei Wochen war der Andrang recht groß." Die genannten Getränke würden zu jenen Warengruppen gehören, die von Geschäften seltener gespendet würden. "Die sind wahrscheinlich im regulären Verkauf sehr gefragt, deshalb kommen sie seltener zu uns", sagt Korntner.

Auch bei der Tafel Oberösterreich, die Sozialmärkte in Wels und Rohrbach betreibt, seien diese Waren sehr beliebt, schildert Obmann Erwin Hehenberger: "Auch nach Energydrinks herrscht sehr große Nachfrage – das ist zwar nicht unser Fokus bei der Suche nach Spenden, aber die Leute freuen sich sehr. Die sind immer gleich ausverkauft."

Viele Spendenmöglichkeiten

Die Einkaufsgewohnheiten der Kunden würden sich im Sommer verändern, sagt Hehenberger: "Normalerweise haben wir bis 16, 17 Uhr sehr viel Betrieb. Derzeit ist aber schon ab 14 Uhr nur noch sehr wenig los." Das zeige sich auch in der Sozialküche, die die Tafel betreibt.

Sowohl die Rotkreuz-Märkte als auch die Tafel sind ständig auf der Suche nach Spenden – in Form von Ware, aber auch Lebensmittelgutscheinen oder Bargeld. "Mit den Gutscheinen können wir die Waren kaufen, die wir selten gespendet bekommen", erklärt Korntner. Das Bargeld fließt bei den Rotkreuz-Märkten in die Betriebskosten und damit in den Erhalt des Angebots.

Nicht nur Waren, sondern auch ehrenamtliche Hilfe sei gefragt, sagt Erwin Hehenberger: "Wir freuen uns über alle, die uns mit ihrer Zeit und ihrem Engagement unterstützen."

Informationen zu den verschiedenen Spendenmöglichkeiten gibt es auf den Websites der Rotkreuz-Märkte und der Tafel im Internet.

Autor Valentin Bayer