Reden übers Kleben

Vertreter der Klimakleber der "Letzten Generation" stellen sich nach ihrem Protest auf der Welser Osttangente am Donnerstag, 21. September, der Diskussion in der Welser Pfarre St. Franziskus. Auf einen 45-minütigen Vortrag folgt eine ausgiebige Diskussions- und Fragerunde mit dem Publikum (Beginn ist um 19 Uhr). Die "Letzte Generation" wird dabei ihre Beweggründe erläutern, warum sie im Gegensatz zur Initiative "Fridays for Future" diese Form des Protests wählt und keine konventionellen Demonstrationen organisiert.

Die drei Kernforderungen der "Letzten Generation" sind die Umsetzung der Empfehlungen des Klimarates, Tempo 100 auf Autobahnen und der Verzicht auf neue Öl- und Gasprojekte in Österreich.

