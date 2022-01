Raus aus Öl: Experten beraten kostenlos

Welche Voraussetzungen nötig sind und wie man zu einer Förderung kommt, erklärt ein Berater des Energiesparverbandes an Infonachmittagen in den Gemeinden Hartkirchen am Dienstag, 18. Jänner, Alkoven am Freitag, 21. Jänner und Prambachkirchen am Freitag, 28. Jänner. Die Beratungen, die alle Bewohner im Bezirk Eferding und der Gemeinde Buchkirchen kostenlos in Anspruch nehmen können, finden am jeweiligen Gemeindeamt statt. Die genaue Uhrzeit wird bei der Anmeldung bekanntgegeben, die unter kem-eferding@energiegenossenschaft.at oder 0650/233 27 27 möglich ist. Wer bei der Anmeldung sein Heizsystem sowie das Baujahr des Heizkessels angibt, nimmt an der Verlosung regionaler Schmankerl teil.