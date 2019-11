Rauchverbot: Das "Go-In" sperrt zu

"Ich habe keine Umsatzeinbußen, und in der Disco ist das Verbot kein Problem: Aber es geht nicht, dass – wie am Wochenende – 50 bis 70 Leute rauchend vor der Tür stehen. Auch wenn sie leise reden, ist der Lärm schnell über 85 Dezibel", sagt Betreiber Friedrich Greinecker-Hintenaus. Er befürchtet Ärger von ihm wohlgesonnenen Nachbarn: "Sie sind unsere Freunde und sollen es bleiben – ich will gegrüßt und nicht mit faulen Tomaten beworfen werden, wenn ich vor die Tür trete."

Pizzeria, Tennishalle und Kegelbahnen bleiben in Betrieb, das "Go-In" soll am 5. Jänner zusperren.