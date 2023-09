Rattenplage im Welser Tiergarten

Es sind nicht unbedingt die Tiere, die man bei einem Zoobesuch sehen will. Im Welser Tiergarten kann es aber passieren, dass einem Ratten am helllichten Tag vor die Füße laufen. Die Rattenplage dort ist nicht neu, aber derzeit besonders schlimm. Denn die Nager finden hier optimale Lebensbedingungen, ja paradiesische Zustände vor: Es gibt ein riesiges Nahrungsangebot, der Mühlbach, der durch den Tiergarten fließt, zieht die Tiere ebenfalls an und es gibt ausreichend Möglichkeiten für die gefürchteten Krankheitsüberträger, sich zu verstecken. Auch die milden Winter tragen zu ihrer Vermehrung bei.

Nicht leicht zu ködern

Um das Problem in den Griff zu bekommen, werden nun mit einem Schädlingsbekämpfer die bisher umfangreichsten Maßnahmen ergriffen, um die Rattenpopulation zu dezimieren. "Dazu gehören die unterschiedlichsten Mittel und Fallen, bei denen natürlich sichergestellt sein muss, dass sie Zootiere nicht gefährden", sagt Tiergartenreferent Stadtrat Thomas Rammerstorfer (Grüne). Rund 8000 Euro werden für die Maßnahmen ausgegeben. Bis November werden Schädlingsbekämpfer im Tiergarten auf Rattenjagd gehen und dann alle paar Wochen wiederkommen.

Ratten gelten als sehr vorsichtig, lassen sich nicht leicht ködern und begreifen schnell, wenn der vermeintliche Leckerbissen ihnen nicht bekommt.

Thomas Rammerstorfer, Stadtrat (Grüne) und Tiergartenreferent

Rattensichere Futtertische

Natürlich werde auch mit defensiven Mitteln versucht, der Plage Herr zu werden, sagt Rammerstorfer. So wurden beispielsweise spezielle rattensichere Futtertische entworfen, wo das von Vögeln verstreute Futter in einen Gitterrost fällt und für die Ratten nicht mehr erreichbar ist. "Trotz unserer Versuche haben sich unsere Erfolge aber bisher in Grenzen gehalten", sagt Rammerstorfer.

Besonders offensichtlich ist die Rattenplage nach Starkregen, der die Tiere aus ihren Löchern und Verstecken treibt. Sie verlieren auch immer mehr die Scheu vor den Menschen.

Besucher füttern sie sogar

Manche Zoobesucher tragen auch ihren Teil dazu bei, dass die Tiere leicht an Nahrung kommen, indem sie Essensreste hinterlassen. Manche füttern die Ratten sogar, was alle Bemühungen der Tiergartenmitarbeiter konterkariert.

Heuer dürfte ein besonders starkes Rattenjahr sein, denn es gebe laut Rammerstorfer auch Beschwerden von Bürgern aus der Neustadt, auch im Tierheim "Arche Wels" werden vermehrt Rattensichtungen gemeldet, die Tiere werden auch dort von vollen Futterschüsseln angezogen.

Der Rattenpopulation im Welser Tiergarten widmete vor einigen Jahren sogar eine Studentin der Universität Salzburg ihre Bachelorarbeit.

"Völlig rattenfrei wird der Tiergarten nie werden", gibt sich Tiergartenreferent Rammerstorfer keiner Illusion hin. "Aber eine deutliche Besserung der Lage erwarten wir uns schon."

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger