Rasche Hilfe: Flüchtlinge aus der Ukraine nach Grieskirchen gebracht

Der Landmaschinenhersteller Pöttinger aus Grieskirchen betreibt in der Ukraine eine Niederlassung, in der 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind. Mit dem Ausbruch des Krieges und den ersten Angriffen der Russen, hat das Unternehmen sofort allen ukrainischen Kollegen angeboten, sie und ihre Familien nach Österreich in Sicherheit zu bringen, wenn sie das wollen.