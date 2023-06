Rasante Einweihung für den neuen Lambacher Marktplatz

Die Lambacher haben keine Mühen gescheut und in den vergangenen Wochen Rennboliden Marke Eigenbau zusammengeschraubt. Heute, Samstag, haben die flotten Seifenkisten ihre Bewährungsprobe, der Startschuss für das Rennen fällt um 15 Uhr. Das Seifenkistenrennen ist sicher der Publikumsmagnet beim zweitägigen Programm zur feierlichen Eröffnung des neu gestalteten Marktplatzes.

Das zwei Millionen Euro teure Projekt wurde seit 2018 in drei Etappen umgesetzt und stellte die Geduld der Wirtschaftstreibenden und der Bevölkerung auf die Probe. "Trotz hoher Inflation sind wir im budgetierten Rahmen von etwas über zwei Millionen Euro geblieben", sagt Bürgermeister Johannes Moser (VP), der betont, dass es sehr viele positive Rückmeldungen zur Umgestaltung gebe. Die Verkehrssicherheit wurde erhöht und die Barrierefreiheit hergestellt.

Auch Amtsleiter Franz Pohn fiebert dem Rennen entgegen. Bild: E Huber

Den Marktplatz wollen die Lambacher nun öfter bespielen, ein Schwerpunkt der kommenden Monate wird auch das Leerstandsmanagement sein mit dem Ziel, einen guten Branchenmix von Geschäften zu erreichen. Über die Stadt-Umland-Kooperation "Stadtregion Lambach" kann die Gemeinde dafür auch EU-Gelder anzapfen. Derzeit läuft eine Bürgerbefragung und es wird Gespräche mit Grundeigentümern geben. "Als Anreiz können wir erstmals über die EU-Gelder an private Eigentümer ausschütten und damit Anreize schaffen", sagt Bürgermeister Moser. Im Spätherbst sollen Ergebnisse auf dem Tisch liegen.

An diesem Wochenende spielt jedenfalls auch das Wetter perfekt mit, die Feuerwehr wird sich heute präsentieren, am Abend spielt die Band "Brotheract". Am Sonntag finden ab 10 Uhr die Eröffnungsfeier und die Segnung statt, der "Lambacher Landler" wird aufgeführt und es gibt verschiedene Tanzeinlagen. An beiden Tagen wird auch für Kinder ein buntes Programm geboten.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger