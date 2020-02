Rammerstorfer wird 2021 grüner Spitzenkandidat

Bei ihrer Suche nach einem Spitzenkandidaten für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2021 sind die Welser Grünen fündig geworden. Am Freitag wurde Thomas Rammerstorfer (43) einstimmig nominiert. Der gelernte Buchhändler ist seit fast 20 Jahren in der Altenpflege tätig. Nebenberuflich ist Rammerstorfer Journalist und Verfasser von Publikationen über den Rechtsextremismus. An pädagogischen Hochschulen hält er einschlägige Vorträge.