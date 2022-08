Rainer Kolb folgt auf Josef Eckmayr

Der 56-Jährige folgt auf Josef Eckmayr, der nach 24 Jahren als Abteilungsleiter in Pension gegangen ist. In der Behandlung von Lungentumoren habe sich in den vergangenen 15 Jahren viel getan. "War ich früher ‚Sterbebegleiter’ ohne medizinische Möglichkeiten, kann ich heute Lungenkrebspatienten mit individuellen Therapien betreuen", sagt Kolb. Die Welser Abteilung verzeichnet jährlich 200 Lungenkrebs-Neudiagnosen.