Raiffeisenbank baut in Neumarkt neu und schließt drei kleinere Filialen

Die Zahl derer, die schon seit Jahren keine Bankfiliale mehr von innen gesehen haben, steigt. Sie erledigen ihre Finanzgeschäfte online per Mausklick oder auf dem Smartphone. Das bleibt nicht ohne Folgen für die kleinen Bankfilialen vor Ort. Die Raiffeisenbank Region Grieskirchen zieht ihre Bankfilialen Kallham, Pötting und Taufkirchen in einem Kompetenzentrum in Neumarkt am Marktplatz zusammen. Dafür wurden die sogenannten Eisenbahnerhäuser gekauft.

"Wir haben einen Standort gefunden, der sehr attraktiv ist, und bündeln dort die Kompetenzen in einer modernen Filiale mit neuen Raumkonzepten", sagt Erwin Schützeneder, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Region Grieskirchen. Er begründet die Schließungen in den drei anderen Gemeinden mit Sanierungsbedarf und der Kleinheit der Standorte. Die Nahversorgung mit Bargeld vor Ort werde aber gesichert. Mitarbeiter würden keine abgebaut.

Der Baustart in Neumarkt soll im nächsten Jahr erfolgen. Über die Höhe des Kaufpreises der Eisenbahnerhäuser wurde Stillschweigen vereinbart. Wie hoch die Investitionskosten sein werden, darüber hält sich Schützeneder ebenfalls bedeckt.

Neumarkts Bürgermeister Herbert Ollinger (VP) freut sich über die Entscheidung. "Dass die Wahl auf uns gefallen ist, hat sicher mit unserer Zentrumsfunktion zu tun. Wir haben ein Ärztezentrum, gute Einkaufsmöglichkeiten und sind NMS- und Musikschulstandort", sagt Öllinger.

Dass es diese Überlegungen bereits seit längerem gibt, wusste auch Pöttings Bürgermeister und LAbg. Peter Oberlehner (VP), der damit nicht glücklich ist, dass es künftig nur mehr einen Bankomaten im Ort und keine Bankfiliale mehr geben wird. "Es ist aber leider nun mal der Trend. Das Bankwesen verändert sich, obwohl ich überzeugt bin, dass die Kundenbindung vor Ort passiert", sagt Oberlehner.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at