Raiffeisen Wels legt kräftig zu und hat bis 2023 nicht vor, Filialen zu schließen

WELS. Die eigenständig agierende Raiffeisenbank Wels hat 2019 ein dickes Plus geschrieben. Das Geschäftsjahr sei trotz der schwierigen Zinssituation erfolgreich verlaufen, betonen die beiden Vorstände Günter Stadlberger und Wolfgang Riedl.

Unterm Strich stehen ein Drittel mehr Gewinn und eine Steigerung der Bilanzsumme von 1,3 auf 1,4 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (EGT) betrug 13,7 Millionen Euro und wird dem Eigenkapital zugeführt, das in Summe auf 148 Millionen Euro anwächst. Obwohl das Sparbuch weiter keine Rendite abwirft, stiegen die Ersteinlagen (Spar- und Giroeinlagen) um 8,8 Prozent: "Wir hatten 2019 das dritterfolgreichste Jahr bei den Spareinlagen", sagt Stadlberger.

Kreditvolumen stieg kräftig an

Bei den Kreditvergaben gab es ein noch kräftigeres Plus von 9,1 Prozent: "Das Zinsniveau ist für jemanden, der sich gerade Wohnraum schafft, so gut wie 500 Jahre nicht", betont der Vorstandssprecher. Mit knapp 1,3 Milliarden Euro Finanzierungsleistung ist Raiffeisen Wels die mit Abstand größte Regionalbank im eigenen Sektor. 58 Prozent des Kreditvolumens entfallen auf die Wirtschaft. Die Gesamtmittel der Bank überschritten im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals die Schwelle von 1,5 Milliarden Euro.

Das Filialnetz der Bank mit zehn Außenstellen bleibt laut Stadlberger bis Ende 2022 unangetastet. "Wir werden sogar weiter investieren", erklärt er. In der Welser Neustadt wird die alte Filiale abgerissen und durch einen Neubau mit 26 Wohnungen ersetzt. Während der Bauarbeiten übersiedelt die Bank in ein nahes Ersatzquartier. In Sattledt bekommt die Filiale ein neues Innenleben.

Das mit Abstand größte Immobilienprojekt wird auf dem Kaiser-Josef-Platz angrenzend an die Zentrale verwirklicht. Wie bereits berichtet, soll auf einer Grundfläche von 3500 Quadratmetern bis zur Rablstraße ein Geschäfts-, Büro- und Wohnkomplex entstehen. Gemeinsam mit der Raiffeisentochter Realtreuhand geht es an die Umsetzung.

Dem Trend zum Umweltschutz schließt sich die Bank mit einer Photovoltaik-Finanzierungsaktion an. Mit eww-Anlagentechnik und MEA Solar bietet die Bank auf 15 Jahre eine Null-Prozent-Finanzierung für die Erzeugung von Eigenstrom an. (fam)

Vom Park- zum Menschenplatz

„Mit guten Vorschlägen halte ich mich zurück“, sagt Raiffeisen-Chef Günter Stadlberger auf die Frage nach der künftigen Gestaltung des Kaiser-Josef-Platzes, um als wichtiger Stakeholder dann doch noch seine Wünsche zu artikulieren.

Der K. J. sei im Osten ein Platz und im Westen eine Straße: „Den Raum soll er dort bekommen, wo das Wort Platz auch seine Berechtigung hat. Das ist vor unserer Haustür“, betont Stadlberger. Mit dem Eigentümer des Platzes, der Stadt Wels, sei man sich einig, dass etwas geändert werden müsse. „Der öffentliche Verkehr macht es aber schwierig, wobei ich klarstellen möchte, dass ich nicht gegen die Busse bin. Mit ihnen werde der Platz jedoch ad absurdum geführt. „Ich bin dafür, dass der K. J. von einem Park- zu einem Menschenplatz wird“, ergänzte Stadlberger.

Mit der Verdichtung der Innenstadt und dem Bau von Wohnungen hätten sich die Rahmenbedingungen geändert. Auf die Interessen der Stadtbewohner sei Rücksicht zu nehmen.