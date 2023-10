Nach der Ankündigung von Lagerhauswirt Günter Foschum, mit Jahresende in Pension zu gehen, herrscht großes Rätselraten um den Fortbestand der kultigen Gastwirtschaft. Pächter ist die Brauerei Baumgartner mit Sitz in Schärding. Die Immobilie in der Schubertstraße steht im Privatbesitz. Die Eigentümerin, heißt es, wolle mit der Brauerei weiter zusammenarbeiten.