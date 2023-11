Radprofi Daniel Federspiel siegt beim Cyclocross-Rennen in Wels

Der amtierende österreichische Meister in dieser Disziplin zeigte beim Heimrennen in der Freizeitanlage in Wimpassing eine tolle Leistung und sicherte sich den Sieg in überzeugender Manier: Von Platz 25 gestartet arbeitete er sich bereits in der 1. Runde auf den sechsten Platz nach vorne, übernahm anschließende die Führung und gewann das Rennen nach einer Stunde Rennzeit mit deutlichem Vorsprung. „Ich bin mit Fortdauer des Rennens immer besser in Fahrt gekommen und freue mich sehr über den Erfolg“, so Federspiel im Ziel.

