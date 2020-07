Radnostalgie in Bad Wimsbach

Anmeldungen sind in drei Kategorien erwünscht: traditionell, Old School Tweed Style und Rennrad-Klassiker. Günter Eck (v. l.) und Franz Wimmer vom Veranstalterkomitee präsentieren in aufgestelltem Kurzschild-Cap, Knickerbockern, Hosenträgern und Melone auch gleich den Dresscode. Ins Bild passt auch ein Waffenrad und ein Rennrad-Klassiker von Puch. Mehr Informationen auf www.Lhistorica.at

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.