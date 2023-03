Radmomente festhalten und gewinnen

Gesucht werden von April bis Oktober Radlerinnen und Radler, die ihren persönlichen Radmoment festhalten. Egal, ob beim Einkaufen mit dem Fahrrad, bei der Radtour mit der Familie, bei der täglichen Fahrt in die Arbeit, beim Rennradfahren oder auf dem Weg in die Musikschule: einfach ein Foto/Selfie machen, ein, zwei Sätze dazuschreiben, wo man gerade unterwegs ist, und an office@regef.at schicken. Es winken tolle Preise aus der Region.

