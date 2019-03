Radler sollen nicht mehr länger an den Straßenrand gedrängt werden

GRIESKIRCHEN. Ein Pilotprojekt aus Reutte in Tirol macht Schule, Grieskirchen startet mit zwei Straßenzügen.

Die "Sharrows" holen die Radfahrer vom Straßenrand in die Fahrbahnmitte, erfunden haben es die Amerikaner. Bild: (privat)

Wer hat es als Radfahrer nicht schon selbst erlebt, dass Autofahrer den Sicherheitsabstand nicht einhalten oder sogar bei Gegenverkehr überholen. Mit einer speziellen Bodenmarkierung, den sogenannten "Sharrows", soll dort, wo aus Platzgründen kein Radweg möglich ist, signalisiert werden, dass Radfahrer gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer und erwünscht sind.

Der Begriff Sharrows setzt sich übrigens aus "share" für teilen und "arrow" – Pfeil zusammen. Auf diese Weise auf Radler aufmerksam zu machen, hat Reutte in Tirol vor einigen Jahren in einem Pilotprojekt vorgemacht. Einige Städte ziehen nun nach, wie Linz und jetzt auch die Bezirksstadt Grieskirchen.

Nicht an Rand drängen lassen

Die Piktogramme mit Rad und Doppelpfeil sollen in der Testphase am Rossmarkt und in der Zauneggerstraße in beiden Fahrtrichtungen mitten auf der Fahrbahn aufgebracht werden.

"Es ist auch ein Signal für die Radfahrer, sich von den Autofahrern nicht an den rechten Rand drängen zu lassen", sagt der Grieskirchner Verkehrsstadtrat Franz Pointinger (FP). Damit holen die Sharrows die Radler auch aus dem Gefahrenbereich der aufgehenden Autotüren hin zur Fahrbahnmitte. Beschlossen werden soll die Fahrbahnmarkierung in der nächsten Gemeinderatssitzung am 19. März.

Radfahr- und Sicherheitsbeauftragter Alfred Schmied, der für die SP im Verkehrsausschuss sitzt und vor seiner Pensionierung Polizist war, würde sich eine Ausweitung auf die ganze Innenstadt wünschen, zumal es sich auch um eine kostengünstige Lösung handelt. "Die Idee dazu habe ich bereits seit mehr als drei Jahren. Mit 70 Euro pro Bodenmarkierung ist das auch leistbar, schließlich geht es um die Sicherheit", sagt Schmied.

In Reutte sind die Erfahrungen positiv. Die Radfahrer gaben an, dass die Autofahrer nicht mehr so knapp überholen und das Öffnen von Türen längsparkender Autos nicht mehr so gefährlich sei. Von den Autofahrern gab es keine nennenswerten Widerstände.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema