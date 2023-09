Radinfrastruktur für Schüler: "Muss erst was passieren?"

Der Grünbachplatz darf als Gordischer Knoten der Verkehrsplanung in Wels gelten. Hier treffen eine Unterführung, ein Kreisverkehr, Busse und Pendler zusammen – und Tausende Schüler, die die Schulen in der Wallerer Straße besuchen. Vor dem Schulbeginn kommende Woche geht die Welser Zeitung der Frage nach, wie ihnen der gesunde Weg in die Schule erleichtert werden kann.