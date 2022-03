Radfahrer verhedderte sich in Hundeleine und stürzte

Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land ging gegen 14.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg, dem sogenannten Traunweg, von Hörsching kommend in Richtung Marchtrenk. Dabei hatte sie ihre Mischlingshündin an der Leine. Zeitgleich fuhr ein 63-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Wels-Land auf dem Weg in die entgegengesetzte Richtung.

Aus bisher unbekannter Ursache riss der angeleinte Hund aus und rannte quer über den Traunweg. Der entgegenkommende Radfahrer verhedderte sich in der Hundeleine und kam zu Sturz. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Der Mann wurde in das Krankenhaus in Wels eingeliefert.