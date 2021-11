Zu mehr Bewegung im Alltag motivierten mehr als 25 Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten im Eferdinger Land. Sie verteilten von Juni bis Anfang Oktober im Rahmen der Aktion "Radeln auf Rezept" fleißig "Radrezepte" an ihre Patienten und Klienten. Die Teilnehmenden taten damit nicht nur etwas für ihre Gesundheit, sondern auch fürs Klima.

Das Radeln auf Rezept wurde zusätzlich belohnt. Unter allen Teilnehmern, die ihre Rezepte in den Apotheken in Eferding, Aschach oder Alkoven abgaben oder per Mail einreichten, wurden Preise verlost. Zu gewinnen gab es Fahrradservice-Gutscheine, Gratis-Trainings bei Fitnessstudios, Gutscheine von Sporthändlern und einen Fair-Trade-Kaffee vom Klimabündnis. Christina Mayer-Lamberg von der Klima- und Energiemodellregion Eferdinger Land freut sich über die gelungene Aktion und bedankt sich bei den Unterstützern.