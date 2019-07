Unternehmensberater Otmar Drugowitsch (70) zählt zu den leidenschaftlichen Radfahrern, die in Wels zu allen Jahreszeiten unterwegs sind. Ein Gespräch über die Chancen und Herausforderungen für Wels, um den Radverkehr im Alltag forcieren zu können. Welser Zeitung: Der Bürgermeister will den Anteil des Radverkehrs auf 20 Prozent verdoppeln. Was ist dafür notwendig? Otmar Drugowitsch: In den Köpfen der Menschen muss sich was ändern, denn Radfahrer gelten bei den meisten Menschen noch immer als