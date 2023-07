Rad-Demo "Critical Mass" macht auf Problemstellen aufmerksam

Das Projekt Meet & Bike will Elterntaxis reduzieren und die Schüler und Schülerinnen dazu motivieren, gemeinsam in die Schule zu radeln. Neben dem Wallerer- und Brucknergymnasium, dem Gymnasium der Franziskanerinnen und der VS 4 traten nun auch die HBLW Wels, die HAK 1 Wels und die Volksschule 5 Mauth bei. Das Radprojekt wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Mobilitätspreis des Verkehrsclubs Österreich.

"Täglich gefährliche Szenen"

Anlässlich des Fahrradfestes am Verkehrssicherheitstag vergangene Woche am Wallerer- und Brucknergymnasium haben die Lehrer ihre Forderungen an die Politik erneuert. Sie machen seit Jahren auf die Gefahrenstelle vom Bahnhof via Grünbachplatz in die Wallerer Straße aufmerksam. "Täglich spielen sich gefährliche Szenen in diesem Abschnitt speziell zu den Stoßzeiten zu Schulbeginn ab", sagt Hannes Müller vom Mobilitätsteam des Gymnasiums Wallererstraße.

Auf Initiative von vier Welser Schulen wurde im Vorjahr eine Petition für den schnelleren und sicheren Ausbau des Radwegenetzes ins Leben gerufen. 4500 Unterschriften wurden gesammelt, die an den Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SP) übergeben wurden. Das war vor rund neun Monaten. Den Initiatoren ist seither zu wenig weitergegangen. Deshalb ist heute, Mittwoch, eine Kundgebung geplant.

Kundgebung beim Rathaus

Projektbeteiligte von "Meet & Bike" werden mit den "Welser Radlern", Crossover und "G’RAD jetzt" mit einer "Critical Mass" (engl. für kritische Masse) von 18 Uhr bis 19 Uhr am Stadtplatz für eine sichere und zeitgemäße Radinfrastruktur radeln und auf gefährliche Stellen hinweisen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger