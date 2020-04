In der vierten Corona-Woche zieht der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) im Interview mit der Welser Zeitung eine erste Krisenbilanz. Seinen jüngsten Auftritt auf dem Welser Wochenmarkt ohne Schutzmaske gesteht Rabl als persönlichen Fehler ein. Wels liegt bei den Infizierten im unteren Drittel der Bezirksstatistik. Sind Sie zufrieden? Andreas Rabl: Sehr. Die Bevölkerung hat sich von Beginn an in einem sehr hohen Ausmaß an die Vorgaben der Regierung gehalten. Das zeigt sich auch bei den