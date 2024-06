Rabl zu Veterinär-Privatuni: "Gibt zahlreiche Hürden"

Ob tatsächlich eine Uni in der Welser Feldgasse eröffnet, wird sich erst zeigen.

Vor fast einem Jahr verkündete Bürgermeister Andreas Rabl (FP), dass Wels als Standort für eine neue veterinärmedizinische Universität im Spiel sei: Die Wiener Sigmund Freud Privatuniversität (SFU) überlege, jährlich bis zu 100 Studierende auszubilden. Elf Monate später laufen die Verhandlungen – ob die Uni wirklich komme, stehe aber noch nicht fest, sagt Rabl: "Ich bin weiterhin von dem Projekt überzeugt, aber es gibt zahlreiche Hürden."

SFU und die Kammer der Tierärzte waren im Vorjahr mit dem Vorschlag an die Stadt herangetreten. Als Standort ist das Logistikgebäude von Richter Pharma in der Feldgasse im Gespräch – unweit des Welser Tiergartens. Auch die Nähe zum Pferdezentrum in Stadl-Paura und zum Zoo Schmiding spricht für Wels.

Abstimmung im Parlament

Die Privatuni wäre die einzige Alternative zur Veterinärmedizinischen Universität Wien in ganz Österreich – ein Umstand, der auch Probleme macht. Denn wer hierzulande als Tierarzt arbeiten will, braucht laut Tierärztegesetz einen Abschluss von der Wiener Uni oder einen ausländischen Abschluss, der nostrifiziert wurde. "Der Passus ‚Wien‘ müsste aus dem Gesetz gestrichen werden. Ich habe dazu einen Antrag im Parlament initiiert, über den noch vor dem Sommer abgestimmt werden soll", erklärt Rabl. Es komme darauf an, ob die schwarz-grüne Koalition zustimme. Ansonsten müsse man pausieren und nach den Wahlen im Herbst schauen, ob sich eine Mehrheit finde, sagt der Bürgermeister.

Die Gespräche würden im Hintergrund aber weiterlaufen: Vor zwei Wochen habe es ein Treffen der Stadt mit SFU, Land und Tierärztekammer gegeben, bei dem ein Budget und ein ungefährer Zeitplan vorgelegt worden seien, sagt Rabl. Über die genaue Finanzierung werde noch verhandelt: "Es geht darum, ob die Stadt einmalig Infrastrukturkosten übernimmt, da geht es um die Ausstattung eines Labors. Zu den Details will ich mir nicht in die Karten schauen lassen", sagt der Bürgermeister.

Für das Land Oberösterreich führt das Agrarressort unter Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) die Gespräche. Aus ihrem Büro heißt es, dass man aufgrund des Mangels an Tierärzten dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüberstehe. Ein Standort in der Nähe der FH in Wels sei im Gespräch. Insgesamt sei es aber noch zu früh für konkrete Aussagen zum Konzept und zur Finanzierung. Die SFU war für eine Stellungnahme bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

