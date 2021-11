Rabl von Stelzer angelobt

WELS. Vor der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 8. November wurde Bürgermeister Andreas Rabl (FP) von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) angelobt. Dabei wünschte Stelzer dem Welser Bürgermeister alles Gute für seine Aufgabe und bat um Fortsetzung der traditionell guten Zusammenarbeit. Rabl kam in Begleitung von Magistratsdirektor Peter Franzmayr. Das zum zweiten Mal direkt gewählte Stadtoberhaupt wird am Montag um 15.00 Uhr die konstituierende Sitzung leiten, bei der die 36 Mandatare angelobt und die acht Stadsenatsmitglieder fraktionsintern gewählt werden.