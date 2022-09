Rabl kritisiert Übermalung von Schutzweg in Wels

"Derartige Schmierereien sind absolut zu verurteilen und haben in der Stadt keinen Platz", sagte Bürgermeister Andreas Rabl (FP) nach der Übermalung des neuen Regenbogen-Schutzweges mit der Aufschrift "No Gays". Solange man nicht wisse, wer dafür verantwortlich sei, könne man keine Rückschlüsse auf die politische Motivlage ziehen. "Es kann persönlicher Hass sein oder eine Glaubensfrage. Wir als FPÖ Wels wollen damit nicht in Verbindung gebracht werden", sagte Rabl.

Nicht einmal eine Woche nach der Installierung des Regenbogen-Zebrastreifens in Wels waren befremdliche Parolen aufgetaucht, die OÖN haben berichtet: