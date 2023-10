Rabl auf Tour: Ist ein Wechsel nach Wien möglich?

Da sich die anderen Parteien wegen einer Zusammenarbeit mit Spitzenkandidat und Parteichef Herbert Kickl skeptisch zeigen, werden andere Parteigranden der Freiheitlichen als mögliche Alternativen gehandelt. Immer wieder nennen Politbeobachter den Welser Bürgermeister Andreas Rabl, der auf seine politischen Erfolge in Wels verweisen kann. Auch als Kandidat für ein Ministeramt wird er genannt.

Befeuert wurden die Gerüchte zuletzt durch Besuche Rabls in anderen Gemeinden: Parteikollegen luden ihn heuer bereits nach Linz, Gmunden, Bad Ischl und Krems in Niederösterreich ein. Bei Gesprächsrunden war Thema, was sich andere Gemeinden von der erfolgreichen Welser Innenstadtbelebung "abschauen" können.

Brodelnde Gerüchteküche

Das heizte Spekulationen an, wonach der Bürgermeister auf eine informelle "Österreich-Tour" gehe, um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern. Der scheidende Welser Grünen-Fraktionschef Walter Teubl vermutete im OÖN-Interview vergangene Woche, dass Rabl nicht mehr lange in Wels bleiben könnte.

Rabl selbst gibt die Antwort, die er schon häufig gegeben hat: "Ein Wechsel nach Wien steht derzeit nicht Raum." Es gebe zahlreiche Anfragen aus anderen Gemeinden für Gesprächsrunden, die er und Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair wahrnähmen, "um den Markenwert von Wels zu stärken".

