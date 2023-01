Quartiergeber für Kriegsflüchtlinge tauschen sich aus

Dieses Treffen findet am Dienstag, 10. Jänner, um 18 Uhr im Saal am Marktplatz in Thalheim statt. Ziel ist, praktische Erfahrungen auszutauschen, Antworten auf Fragen rund um Unterbringung und Leben in Thalheim zu finden sowie neue Wege weiterzugeben und kennenzulernen.

Anmeldung erbeten: Tel. 0676 87768007 (Jürgen Pouget), Tel. 067687762017 (Martina Meindlhumer-Schmidthaler) oder per E-Mail: reki.wels-land@caritas-ooe.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper