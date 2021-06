Mit der Übernahme von „Kraftstoff“ hat sie sich einen Traum erfüllt. „Wäre ich nicht gewesen, hätte das Geschäft 2019 zugesperrt“, schildert die Geschäftsfrau. Vor acht Jahren wagte die frühere SPÖ-Angestellte den Weg in die Selbstständigkeit. Die schwierige Phase der Corona-Pandemie erlebte sie kurz nach ihrem Ortswechsel. Der erwartete Rückschlag wenige Monate nach der schon zweiten Übersiedlung in sieben Jahren blieb aus. „Viele sind in der Pandemie auf den